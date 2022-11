Eduardo Bolsonaro é importunado por apelido irônico criado por Mourão

O flagrante de Eduardo Bolsonaro (PL) curtindo a Copa do Mundo no Qatar com sua esposa gerou alvoroço nas redes sociais. Tanto bolsonaristas quanto a oposição ao governo se revoltaram com a postura do deputado federal, que aproveita os jogos enquanto manifestantes acampam em condições insalubres em frente a quartéis. Após receber críticas, Eduardo justificou que fez a viagem a fim de levar pen drives com vídeos em inglês sobre a situação do Brasil ao país do Oriente Médio. A desculpa não colou.

No Twitter, usuários ressuscitaram um velho apelido do 03 para comentar a patifaria cometida por ele: Bananinha. Ironicamente, o termo não foi cunhado pela esquerda, mas por Hamilton Mourão em 2020, quando discordava da posição do filho do presidente diante da pandemia de Covid-19. “O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?”, disse o general em entrevista à Folha de São Paulo.

O apelido inegavelmente persegue e incomoda Eduardo desde então. Em outubro de 2021, o deputado chegou a entrar com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Kim Kataguiri (DEM-SP) por ter sido chamado de “bananinha” – mas a ação foi rejeitada por Rosa Weber.

