Debate na Globo: filhos de Bolsonaro atacam Bonner nas redes

Atualizado em 28 out 2022, 23h31 - Publicado em 28 out 2022, 22h27

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 28 out 2022, 23h31 - Publicado em 28 out 2022, 22h27

A menos de 48 horas do segundo turno, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se encontram em um debate inflamado na TV Globo na noite desta sexta-feira, 28. Mediador e apresentador do programa, William Bonner virou alvo de bolsonaristas, que o acusam de conspirar contra o presidente. Os filhos do Bolsonaro, claro, entraram no rol dos insatisfeitos com a atuação do jornalista.

No Twitter, Flávio e Eduardo Bolsonaro ironizam e atacam Bonner, sugerindo que ele está prometido como ministro de um eventual governo petista. “Na falta de Tebet, Soraya e Ciro, Bonner entra em campo”, escreveu o 03.