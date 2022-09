De aliado a rival: como Alexandre Frota virou um ícone anti-Bolsonaro

Parece que foi outro dia que Alexandre Frota (PSDB) tirava foto abraçado com Jair Bolsonaro (PL) e anunciava sua filiação ao PSL, partido do presidente na época. Mas já faz quatro anos – e o cenário mudou totalmente. Na campanha de Bolsonaro em 2018, ele chegou a prometer um cargo de ministro da cultura para o ex-ator pornô (o que nunca se concretizou).

Depois do afastamento dos dois e um troca-troca de partidos, Frota assume neste período eleitoral uma postura que ninguém imaginaria. Além de demonstrar apoio à colega Simone Tebet (MDB), ele compartilha em seu perfil do Twitter charges que ironizam os valores tradicionais do candidato à reeleição, critica o orçamento secreto e alerta para o autoritarismo do governo.

A mudança radical de Frota, que é candidato a deputado estadual, conseguiu atrair até os eleitores de esquerda, que aplaudem a assertividade do empresário. Um de seus posts viralizou e tem quase 15 mil likes. Veja:

Não queiram saber o que estar por vir nos planos do Bolsonaro caso ele ganhe a eleição, o País irá mergulhar nos tempos mais sombrios do autoritarismo, onde a repressão e as perseguições serão implacáveis . Vamos libertar o País de tudo isso . Vamos agir 🇧🇷👏 — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) September 11, 2022