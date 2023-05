Cristo Redentor é apagado em solidariedade a Vini Jr

Nesta segunda-feira, 22, as luzes do Cristo Redentor foram apagadas por uma hora, das 18h às 19h, como manifestação de apoio e solidariedade a Vini Jr. As entidades responsáveis pelo ponto turístico afirmam que a iluminação desligada é um “símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro”.

O jogador do Real Madrid foi mais uma vez vítima de racismo em uma partida na Espanha, dessa vez contra o Valencia. Durante a derrota do time do brasileiro, ele foi ofendido com insultos racistas e gritos de “macaco” vindos da arquibancada. O jogo foi paralisado por oito minutos e depois foi expulso de campo.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”, escreveu Vini Jr após o episódio.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023