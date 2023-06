Cristiano Ronaldo aparece de unha pintada – mas não é o que parece

Curtindo férias luxuosas em um barco com a família, Cristiano Ronaldo vem compartilhando cliques de paisagens paradisíacas na Itália. Na última foto postada pelo jogador, um detalhe curioso chamou especial atenção. Não foi o corpo esculpido do atleta (que posou de sunga para a câmera) nem o relógio prateado reluzente que ele usava. Os seguidores do CR7 ficaram intrigados com suas unhas dos pés pintadas de preto.

No entanto, a explicação para o esmalte do português não é mera questão estética ou modismo. Segundo o jornal alemão Bild, ele adotou a prática para se proteger de fungos e bactérias. Para felicidade de alguns e decepção de outros, Cristiano ainda não entrou para o rol dos homens “desconstruidões”.