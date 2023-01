Como o The New York Times repercutiu a posse de Lula

Assim que Lula (PT) venceu o segundo turno eleitoral, opositores passaram a questionar como sua vitória repercutiria ao redor do mundo. Muitos afirmavam que o acontecido “mancharia” a imagem do Brasil. Agora, um dia depois da posse do petista, é possível analisar como a escolha das urnas está sendo vista por países estrangeiros.

Nesta segunda-feira, 2, a oficialização do triunfo de Lula é capa do tradicional The New York Times, jornal prestigiado nos Estados Unidos. E, muito diferente do que previam os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), a mudança de presidente foi retratada de forma muito positiva.

‘No domingo, Lula subiu a rampa para os escritórios presidenciais com um grupo diversificado de brasileiros, incluindo uma mulher negra, um homem com deficiência, um menino de 10 anos, um indígena e um operário”, diz trecho da reportagem do NYT.

“No fim de semana, os passageiros dos aviões que chegavam começaram a cantar canções sobre Lula, os foliões dançaram samba nas festas de Réveillon e, por toda a cidade, gritos espontâneos ecoaram nas varandas e esquinas, anunciando a chegada de Lula e a chegada de Bolsonaro”, relata outra parte do texto.

A capa do periódico americano com uma foto representando a diversidade na cerimônia de posse viralizou nas redes sociais e até Lula compartilhou em seu perfil do Twitter. Veja: