Clubes se manifestam contra preconceito no Dia de Combate à LGBTfobia

No Dia Internacional contra a LGBTfobia, celebridades, políticos e anônimos se manifestam nas redes a favor da liberdade de ser quem se é sem retaliações. No Twitter, a tag #Homofobia já foi usada quase 40 mil vezes. Entraram também na trend times de futebol, ambientes tradicionalmente conhecidos por serem carregados de preconceitos e tabus ligados a gênero e sexualidade.

Nos comentários, um ou outro torcedor ainda reforçou o estereótipo do torcedor machista e retrógrado e se sentiu incomodado com o posicionamento do clube. “Tem que procurar lacrar para agradar uma parte da torcida”, escreveu um usuário. “Ontem foi o dia da família. Teve publicação sobre?”, postou outro. Felizmente, parecem ser minoria. Veja as postagens de algumas equipes:

Everyone has the right to live and love. We stand with the LGBTQIA+ community. #IDAHOBIT pic.twitter.com/oeyImX3jza

— Flamengo (@Flamengo_en) May 17, 2022