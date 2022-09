Carlos Bolsonaro desenterra passado ‘sombrio’ de Felipe Neto

A menos de duas semanas das eleições, com as pesquisas mostrando clara desvantagem para Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) apostou em mais uma estratégia para depreciar Lula (PT) e a esquerda. Em seu perfil do Twitter, o vereador do Rio resolveu alfinetar o YouTube Felipe Neto, que é declaradamente oposição ao governo.

O 02 compartilhou com os seguidores vídeos antigos do influencer em que ele fazia duras críticas ao governo petista. “Cadeia nesse corrupto chamado Lula”, grita Neto em um dos trechos publicados. “O PT cuspiu na nossa cara”, diz em outro.

No perfil de Felipe Neto, o primeiro post responde à pergunta: “Por que vc vai votar no Lula sendo que ele roubou tanto?”. Assista:

"Por que vc vai votar no Lula sendo que ele roubou tanto?" Bom, aí está minha resposta: pic.twitter.com/APpXGrr7ag — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 2, 2022