A surpreendente fala de Datena sobre o governo Bolsonaro; assista

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 26 out 2022, 19h15 - Publicado em 26 out 2022, 19h13

Um discurso de José Luiz Datena, 65 anos, chocou o público e viralizou nas redes. Durante apresentação do Brasil Urgente, o jornalista conhecido por ter posicionamentos alinhados com os de Jair Bolsonaro (PL), não poupou críticas ao governo.

O alvo principal de Datena foi o braço direito do presidente, o ministro da economia Paulo Guedes. “Presidente Jair Bolsonaro, o senhor está querendo afundar o Brasil com Paulo Guedes. Esse homem aqui já falou que não gosta de pobre e ferrou o pobre até agora”, disse, enfático.

“O que esse homem fez pelo Brasil até agora na economia? O que ele fez pelo pobre do Brasil? Se fizesse, não teria tanta gente morrendo de fome, os preços não estariam tão altos e o Brasil não seria um dos três países cuja inflação bateu dois dígitos”, completou. O vídeo do apresentador foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 26, e já tem quase 25 mil menções dos usuários. Veja:

Não sou eu que estou dizendo. É o @DatenaOficial. E é tudo verdade. O governo do inominável é um inferno para a população. Quando falta comida no prato, não há como esconder a realidade. Por isso a escolha é uma só , #Lula13. Basta desta desgraça. pic.twitter.com/f5Yak01Eiw — Maria do Rosário (@mariadorosario) October 26, 2022

No início do mês, o jornalista protagonizou outra polêmica no meio político ao ser fotografado ao lado de Bolsonaro e Lula (PT) na mesma semana. Na época, quando questionado, afirmou que não apoiava nenhum dos candidatos.

