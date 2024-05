A reação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira à fã que ‘flertou’ com casal

“É muito triste pensar que eu vou morrer e vou passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira”. Foi com essa frase que a atriz Julia Iorio começou um vídeo bem-humorado, lamentando a falta de oportunidades de se relacionar com o casal. O post repercutiu e a influencer foi pega de supresa quando Paolla e Diogo resolveram responder suas falas. No Instagram, os artistas levaram as ‘cantadas’ da jovem com leveza e compartilharam suas reações. Veja: