A posição de Eduardo Bolsonaro frente às acusações de racismo religioso

O tiro de Michelle Bolsonaro saiu pela culatra. No início da semana, na tentativa de depreciar o principal rival do marido, ela compartilhou um vídeo de Lula (PT) em uma cerimônia com religiões afrobrasileiras. Na legenda, escreveu: “Isso pode, né. Falar de Deus, não.” A repercussão da postagem não foi nada positiva no Twitter. Usuário apontaram a intolerância religiosa da primeira-dama e o assunto continua rendendo.

Em seu perfil, Eduardo Bolsonaro (PL) publicou um vídeo sugestivo sobre o tema. Nele, Jair Bolsonaro (PL) expõe sua opinião sobre o Estado laico. “Eu já falei: o Estado é laico mas eu sou cristão. 90% da população é cristã e ponto final”, diz o presidente. O filho 03 comentou: “Qual o problema nisso? Eu só vejo vantagens”. Assista: