A ‘guerra’ religiosa dentro do trem no Rio

Quem pega os trens da supervia diariamente para se locomover pelo Rio de Janeiro certamente já está acostumado a dar de cara com uma espécie de culto dentro dos vagões. Em alto e bom som, pastores fazem longas pregações no transporte – para a felicidade de alguns e incômodo de muitos outros. A manifestação religiosa é, no entanto, proibida pela Supervia, que controla o transporte ferroviário no estado.

Nesta quarta-feira, 22, um vídeo atiçou o debate nas redes em torno da conhecida prática de evangelização. Um jovem interrompeu um momento de pregação em um vagão lotado que ia em direção a Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, para cantar um ponto de Exu, orixá reverenciado pelas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé.

“Que perturbação essas pregações dentro de trem lotado! Um umbandista em seu dia de fúria”, escreveu uma usuária no Twitter. ” Apesar de eu ter minha crença monoteísta, acho que onde pode um, podem todos”, escreveu outro. Assista:

3 crentes me perturbando no trem tive que soltar a voz pic.twitter.com/Sz80oiioUQ — maicu (@meudeusmaycon) March 21, 2023

