A estratégia da esquerda que está preocupando Bolsonaro

A Convenção Nacional do Partido Liberal ocorrerá no próximo domingo, 24, no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O protagonista do evento é, claro, o presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, com 32% dos votos válidos contra 53% de Lula (PT). O que se propunha a ser um encontro de apoiadores está, no entanto, tomando outros rumos e preocupando Bolsonaro e sua campanha.

Inspirados na estratégia da oposição de Trump nas corridas eleitorais americanas de 2020, grupos de esquerda se organizam para tornar a conferência um fracasso. Nas redes sociais, adversários fazem chamado para que críticos ao governo confirmem presença e garantam ingresso (que é gratuito). E faltem à cerimônia. Na última terça-feira, 19, o site do Sympla, responsável pela retirada dos bilhetes, chegou a registrar problemas técnicos devido à quantidade de acessos. Como resposta, o PL afirmou que já está agindo contra os “ataques” e irá filtrar as inscrições falsas. Quem vai levar a melhor nessa? A conferir.