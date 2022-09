A desesperada mudança de tom de Bolsonaro às vésperas da eleição

Jair Bolsonaro (PL) surpreendeu a web com sua entrevista ao podcast Collab na última segunda-feira 12. As tradicionais falas imodestas do presidente deram lugar a uma postura de arrependimento e insegurança.

Cabisbaixo, o candidato deu uma declaração sobre o cenário eleitoral que logo viralizou nas redes. “Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano.”

Em outro momento da entrevista ao podcast de influenciadores evangélicos, Bolsonaro garantiu que se arrepende de algumas falas emblemáticas. Ele citou especialmente o episódio em que disse “não ser coveiro” durante o auge da pandemia de Covid-19 no Brasil. “Aloprei. Perdi a linha. Aí eu me arrependo”.

Ele também disse que “pisou na bola” quando afirmou que sua única filha mulher depois de quatro homens foi uma “fraquejada”. “Você pode ver que de um ano para cá meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado”, disse.

A mudança repentina de tom acontece menos de uma semana depois dos desfiles de 7 de Setembro, quando Bolsonaro classificou a si mesmo como “imbrochável”. A última pesquisa do Ipec, divulgada na segunda-feira 12, apontou um crescimento de Lula (PT), que tem 46% das intenções de voto, contra 31% do presidente.