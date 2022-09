A aposta de Freixo para conquistar o eleitorado mais velho

A menos de trinta dias das eleições, Marcelo Freixo (PSB) aproveita toda e qualquer oportunidade para atrair eleitores e tentar garantir a derrota de Cláudio Castro (PL) no segundo turno. A publicação do progressista na manhã desta segunda-feira, 5, é a prova de que está valendo (quase) tudo na disputa para o governo do Rio de Janeiro.

Em uma montagem estilo grupo de família do WhatsApp, o aliado de Lula (PT) aparece ao lado de seu vice César Maia (PSDB) com uma mensagem de “Bom dia” com caligrafia de gosto duvidoso e flores e borboletas igualmente cafonas.

O post virou meme entre os próprios eleitores do candidato. “Finalmente uma fotinha de bom dia para eu devolver os bons dias que minha vó me manda todo dia”, escreveu uma seguidora. “Arte para atingir as tias do zapzap”, comentou outro. Veja: