A amigável relação da família Bolsonaro com a neta do ministro de Hitler

Jair e Michelle cultivam uma amizade um tanto polêmica com a deputada federal alemã Beatrix von Storch, neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Adolf Hitler. E a relação parece ser recíproca. Em julho de 2021, a expoente do partido nacionalista-conservador Alternativa para a Alemanha chegou a vir ao Brasil com seu marido para encontrar Bolsonaro e não poupou elogios ao presidente. “Ele é humilde, amável e bem humorado no trato pessoal”, disse na ocasião.

Os laços entre Beatrix e os Bolsonaro continuam sendo estreitados. Nesta quarta-feira, 23, a primeira-dama compartilhou no Instagram um post publicado pela líder da extrema-direita. “As pessoas estão nas ruas em todo o Brasil. Por semanas. Dia e noite. Milhões. Pró-democracia. Pró-Bolsonaro”, escreveu a deputada. Michelle elogiou a atitude da “amiga”, que estaria mostrando a “realidade do Brasil” para a Europa.

