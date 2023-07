Violinista prodígio, María Dueñas romantiza Beethoven em disco de estreia

Beethoven and Beyond, de María Dueñas (nas plataformas de streaming)

A maturidade artística aos meros 20 anos e as interpretações ousadas de obras clássicas fazem da violinista espanhola María Dueñas uma garota-­prodígio do instrumento. A artista, que já atuou como solista em importantes orquestras, assinou contrato de exclusividade com a lendária gravadora Deutsche Grammophon, e nesse álbum de estreia apresenta o Concerto para Violino em Ré Maior de Beethoven com cadências recriadas por ela. O resultado é um Beethoven mais romântico e melódico que o usual.

Siga