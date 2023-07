Uma jovem incendiada expõe as dores do feminicídio em ‘A Noite do Dia 12’

A Noite do Dia 12 (La Nuit du 12, França/Bélgica, 2023. Em cartaz)

Clara (Lula Cotton-Frapier) volta para casa de madrugada, mas encontra no caminho um assassino mascarado que, sem explicações, incendeia seu corpo. Baseada num crime real ocorrido no subúrbio de Paris em 2016, a história é protagonizada pelo detetive Yohan (Bastien Bouillon) e seu colega Marceau (Bouli Lanners), que enfrentam o trauma da comunidade afetada e os obstáculos do machismo para investigar a morte. Equilibrando drama, suspense e comentários pungentes sobre feminicídio, o longa do diretor Dominik Moll conquistou seis César, prêmio máximo do cinema francês, incluindo o de melhor filme.

