‘Um País Terrível’: romance expõe ambiguidades da Rússia sem piedade

Em 2008, Andrei Kaplan — russo que mora em Nova York desde a infância — retorna ao país de origem para cuidar da avó adoecida. Apesar de estar em casa e de ser expert em literatura russa, o protagonista sente-se deslocado num país repleto de antíteses, mais moderno e intimidante do que esperava. No apartamento da avó, em Moscou, Andrei vai descobrir histórias da família e a razão de a idosa qualificar o país como “terrível”. De humor cortante, o romance do também expatriado Gessen reflete sobre as mazelas do país de Vladimir Putin sem piedade — mas com uma pitada de ternura.