‘Trilogia’ expõe as razões que fizeram de Jon Fosse um Nobel da Literatura

Formado por três novelas, Trilogia segue gerações de uma mesma família a partir de um casal que busca, na primeira trama, uma casa onde a esposa possa dar à luz em segurança — um paralelo com a trajetória bíblica de José e Maria. A narrativa simples cresce de forma vertiginosa e envolvente no texto peculiar do autor norueguês, Nobel da Literatura em 2023. Com diálogos profundos e longos parágrafos que envolvem o leitor nos dilemas dos personagens, Fosse reflete sobre família, sobrevivência e redenção.