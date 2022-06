‘Trem-bala’: fenômeno no Japão, livro transita entre comédia e suspense

Em um trem-bala saído de Tóquio, pessoas de índole para lá de duvidosa viajam rumo a Morioka, no norte do Japão. Um homem planeja atacar um passageiro que deixou seu filho em coma. Num vagão próximo, uma dupla de trambiqueiros presta serviço para um mafioso. Enquanto isso, um bandido azarado espera pelo próximo golpe do destino ao realizar um roubo. Os personagens vão se cruzar por causa de uma mala misteriosa nesse thriller que navega entre a comédia e o suspense — que em breve vai virar um filme com Brad Pitt.