‘Till’: a tragédia real que se tornou símbolo da luta por direitos civis

Till — A Busca por Justiça (Till, Estados Unidos/Inglaterra, 2022. Em cartaz) Nos anos 1950, um garoto negro de 14 anos pega um trem de Chicago para uma cidadezinha do Mississippi, onde visitaria os primos. Ciente das diferenças de tratamento que pessoas negras recebiam no estado sulista, a mãe se despede com o coração apertado e a recomendação: “Seja pequeno lá”. Pouco depois, recebe uma caixa com o corpo linchado do filho, vítima de um crime de ódio por ter assobiado para a dona branca de uma loja. Trata-se da história real de Emmett Till e da batalha judicial de sua mãe, Mamie, que decidiu mostrar na imprensa as imagens cruas do racismo sofrido pelo filho, tornando a tragédia um símbolo na luta dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos. O filme extrai muito de sua força da atuação marcante de Danielle Deadwyler como a mãe que briga por justiça.