The Weeknd mergulha em pop existencialista com Dawn FM

Quase dois anos após o bem-sucedido After Hours, The Weeknd retorna à pista de dança com um pop existencialista — e a segurança de quem sabe estar no auge da carreira. Bebendo da discoteca e do R&B anos 1980 — que é sua marca —, o cantor canadense faz uma jornada reflexiva sobre vida, morte e amores profanos em faixas como Sacrifice. A viagem musical é costurada por Jim Carrey, que assume o papel de apresentador em uma rádio fictícia transmitida diretamente ao Purgatório entre um hit em potencial e outro. O álbum está disponível nas plataformas de streaming.

Confira o clipe de Sacrifice: