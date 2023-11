Série ‘Na Ponta dos Dedos’ imagina mundo de almas gêmeas sob demanda

Na ponta dos dedos (Fingernails; Estados Unidos; 2023. Disponível na Apple TV+)

Em uma entrevista de emprego, Anna (Jessie Buckley) é chamada de “sortuda” após revelar que seu teste deu posi­ti­vo. Ela sorri, mas não parece ter certeza de que o adjetivo se aplica. O teste em questão diz respeito a uma nova tecnologia que mede a compatibilidade entre casais usando um pedaço da unha de cada um. Anna está no grupo dos poucos que acharam sua alma gêmea, o marido Ryan (Jeremy Allen White, astro da série O Urso). Apesar de viver bem com ele, a moça tem dúvidas que só aumentam quando ela começa a trabalhar ao lado do charmoso Amir (Riz Ahmed) em um instituto que veicula o tal teste. Criativo e filosófico, o romance de ritmo cerebral divaga sobre o que é o amor e sobre como seria um mundo no qual a subjetividade pudesse ser medida — e virasse régua de como viver.

