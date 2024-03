Série do Star+ reconta as artimanhas do folclórico agente de Maradona

O Agente de Futebol (disponível no Star+)

No fim dos anos 80, Diego Maradona estava no auge após faturar a Copa de 1986 para a Argentina e virar estrela do futebol italiano. Mas tinha um desejo difícil até para um deus da bola: queria uma Ferrari que já tinha saído de linha — e preta, contrariando o vermelho da marca. Coube a seu agente, Guillermo Coppola, realizar o sonho maluco, usando artimanhas surreais para dobrar a montadora. Com humor escrachado e a sacada de mostrar um Maradona onipresente, mas sem rosto, a série argentina reconta a vida do folclórico Coppola (Juan Minujín) — mais que empresário, amigão de balada e babá com o qual o astro rompeu em 2003, mas reatou no fim da vida.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial