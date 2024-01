Série de suspense coloca Peter Capaldi no centro de mistério vertiginoso

Histórico Criminal (disponível na Apple TV+)

É tarde da noite quando o telefone toca na central de emergências londrina. Do outro lado da linha, uma mulher que prefere não se identificar pede para falar com a polícia, alegando que será morta pelo namorado. Desesperada, a anônima revela que o rapaz que a ameaça é responsável por um assassinato pelo qual outro homem foi preso e condenado. Protagonizado por Peter Capaldi e Cush Jumbo, e com dois episódios já disponíveis, o suspense instigante e bem costurado se desenrola em torno do complexo caso antigo, colocando uma investigadora em início de carreira e um veterano determinado a proteger seu nome em rota de colisão.

