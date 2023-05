Série cômica ‘The Other Two’ é uma joia escondida na HBO Max

The Other Two — Terceira temporada (episódios semanais na HBO Max)

Entre altos e baixos em Hollywood — mais baixos do que altos —, os irmãos Dubek se viram esperançosos ao fim da segunda temporada da série de humor ácido: 2020 seria um grande ano, profetizou um coadjuvante. A piada foi ao ar em 2021, quando o mundo já sabia que qualquer previsão de felicidade para aquele período era uma grande furada. Agora, em sua terceira temporada (as duas anteriores estão na íntegra na HBO Max), a série parte daquela ironia para mostrar as humilhações cotidianas sofridas pela dupla que, apesar de podre de rica, vive sob a sombra do caçula pop star e da mãe apresentadora de talk shows, em uma espécie de Succession às avessas.