Revelação do jazz, Immanuel Wilkins explora o sagrado em novo álbum

The 7th Hand, de Immanuel Wilkins (Blue Note; disponível nas plataformas de streaming) O saxofonista americano Immanuel Wilkins, de 25 anos, é uma das grandes revelações do jazz atual. Após ter seu álbum de estreia, Omega, apontado como o melhor do gênero em 2020 nos Estados Unidos, ele retorna com um novo trabalho igualmente magistral. Lançado pelo prestigioso selo Blue Note, The 7th Hand traz uma suíte de uma hora, composta por sete movimentos. Com inspirações na música gospel e em suas raízes africanas, Wilkins explora temas como a relação com o sagrado. Em Don’t Break, a mais criativa do disco, ele soma seus poderosos solos aos atabaques do grupo Farafina Kan.