‘Red: Crescer é Uma Fera’ diverte ao retratar o caos da puberdade

(Red: Crescer é Uma Fera, Estados Unidos, 2022. Disponível no Disney+) Entre os poucos consensos que há no mundo está o fato incontornável de que a puberdade é um período dolorosamente caótico — tanto para quem o vive quanto para quem está por perto. Que o diga Mei Lee, protagonista do novo filme da Pixar. A adolescente de 13 anos de ascendência chinesa é determinada, organizada e está sempre pronta a agradar sua mãe exageradamente protetora. Até o dia em que a garota asseada acorda no corpo de um gigantesco panda vermelho. A “bênção” decorre de uma tradição ancestral da família — e só pode ser desfeita em um ritual deveras específico. Enquanto espera o dia certo para se ver livre da sina, a garota descobre que pode controlar sua metamorfose no bicho, desde que contenha suas emoções à flor da pele. Ao descobrir que sua boy band favorita fará um show na cidade, ela arma um plano para driblar a mãe e, curiosamente, descobre que o panda pode ser muito útil. Dirigida por Domee Shi, vencedora do Oscar pelo belo curta Bao, a animação de veia oriental diverte ao tecer um paralelo absurdo entre raízes e amadurecimento para falar de família, amizade e aceitação.