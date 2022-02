Poderosa, Mary J. Blige celebra a solteirice em novo álbum

Good Morning Gorgeous, de Mary J. Blige (Warner; disponível nas plataformas de streaming) Aos 51 anos e com três décadas de carreira, a nova-iorquina Mary J. Blige chega a seu 15º álbum mais relevante que nunca — na semana passada, a cantora roubou a cena no concorridíssimo show do intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano. Dona de nove Grammys e duas vezes indicada ao Oscar, Mary é uma das poucas artistas de R&B surgidas nos anos 1990 a se manter na ativa até hoje. Depois de falar no último álbum de seu traumático divórcio, agora ela volta celebrando a solteirice com letras sinceronas e vozeirão cada vez mais maduro (e melhor). Em Here With Me, aposta no soul em uma estilosa parceria com o baterista Anderson Paak. Já em Amazing, feita com o badalado DJ Khaled, ela debanda para o trap, num aceno para a nova geração.