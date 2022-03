Pinacoteca de SP expõe obras inéditas em mostra dedicada à Adriana Varejão

Adriana Varejão: Suturas, fissuras, ruínas(em cartaz a partir de sábado 26, na Pinacoteca de São Paulo) Na paisagem da arte contemporânea brasileira, Adriana Varejão ocupa um lugar inconfundível. A pintora e escultora funde a experimentação conceitual com elementos da história e da cultura do país — notadamente, do imaginário barroco. Com curadoria do alemão Jochen Volz, a mostra é a mais abrangente já dedicada à artista, reunindo mais de sessenta obras. O acervo congrega peças das mais diversas fases de Varejão, de pinturas como Altar Amarelo e O Fundo do Mar, feitas nos anos 1980, até as arrebatadoras peças tridimensionais da série Ruínas de Charque, com seus azulejos entremeados de carne viva. As inéditas Moedor e Ruína 22 foram produzidas para a exibição.