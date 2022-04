Olivia Colman brilha em nova minissérie de investigação da HBO

Já na abertura do primeiro de seus quatro episódios, a minissérie Landscapers (“paisagistas”) informa que Susan e Christopher Edwards (Olivia Colman e David Thewlis) foram presos por assassinato em 2014, mas ainda alegam inocência. Contrapor versões é a tática do criador, Ed Sinclair (aliás, marido de Olivia), que começa com o casal de meia-idade vivendo em penúria na França para se manter a salvo da polícia inglesa — a qual, no entanto, descobre os dois corpos enterrados no jardim da casa em que eles moravam anos antes. Mais que responder a perguntas, a meta é compor um retrato de duas pessoas que acham alguma alegria uma na outra mas não escapam dos efeitos da desolação que haviam vivido até ali. (Landscapers, Inglaterra/Estados Unidos, 2021. Disponível na HBO Max)