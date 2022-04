‘O Traidor’ troca violência por bons diálogos para retratar máfia italiana

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

O Traidor (Il Traditore, 2019, Itália/França/Alemanha/Brasil. Em cartaz no país)

Vivendo de forma luxuosa no Rio de Janeiro, Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) é detido pela polícia brasileira e, depois, deportado para a Itália. Mais que escondido das autoridades italianas, o mafioso siciliano fugia da alta cúpula da Cosa Nostra. Na época, entre os anos 1970 e 1980, o grupo criminoso expandia os negócios com o tráfico de drogas, o que levou a uma guerra interna — e ao assassinato de boa parte da família de Buscetta. Em troca de proteção para viver ao lado da esposa (Maria Fernanda Cândido), ele faz um acordo de delação que culmina numa histórica prisão em série de mafiosos. O caso real é narrado como um thriller psicológico pelo diretor italiano Marco Bellocchio, que troca o excesso de violência do filão por diálogos elaborados sobre a ascensão e a queda da máfia.