‘O restaurador de rostos’: o herói que inaugurou a cirurgia plástica

O restaurador de rostos, de Lindsey Fitzharris (tradução de Paula Diniz; Intrínseca; 336 páginas; 59,90 reais e 39,90 reais em e-book)

Com seu brutal embate em trincheiras, a I Guerra (1914-1918) produziu uma legião de sobreviventes com lesões terríveis. Ao amenizar o sofrimento de ex-combatentes que tiveram o rosto desfigurado, o médico neozelandês Harold Gillies (1882-1960) promoveu uma revolução: inaugurou a moderna cirurgia plástica. A história do herói inovador e de seus pacientes é recontada com fidelidade por Fitzharris, autora do ótimo Medicina dos Horrores, sobre os primórdios das intervenções cirúrgicas.