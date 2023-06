Novo livro investiga os direitos trabalhistas das pessoas com deficiência

A “Reforma Trabalhista” e o Sistema de Cotas de Emprego das Pessoas com Deficiência, de Cláudio Brandão (Venturoli; 562 páginas; 200 reais)

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão aplica sua experiência no magistério a essa investigação criteriosa dos aspectos legais e sociais da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho — com atenção especial às realidades do Brasil e de Portugal nessa matéria. Um segundo lançamento do autor, Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, completa o belo pacote ao revisitar a história dessa luta e sugerir soluções inovadoras para o futuro.