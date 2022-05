Nova temporada de ‘Teerã’ ganha força com chegada de Glenn Close

Teerã — segunda temporada (disponível na Apple TV+)

Agente do Mossad, o serviço secreto israelense, Tamar (Niv Sultan) se infiltrou em Teerã para hackear o sistema de energia iraniano. O plano era derrubar um sistema de radares para expor centros militares que estariam produzindo armas nucleares. A trama da primeira temporada da série da Apple TV+ foi além do filão da espionagem e retratou, sob a óptica de personagens variados, a complexa relação entre as duas nações. A nova dá continuidade aos eventos anteriores, com Tamar ainda fugitiva no Irã. Ela assume outra missão para corrigir seus erros e ambiciona objetivos maiores usando como ponte a rede de tráfico de drogas do país. Com ritmo alucinante e personagens fortes, Teerã ganha o reforço de Glenn Close como uma misteriosa integrante do Mossad.