No ótimo Fúria Primitiva, Dev Patel segue trilha sanguinária por vingança

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Kid (Dev Patel) ganha trocados para usar uma máscara de macaco e ser espancado em uma rinha clandestina nos confins da Índia. Ele carrega o trauma de ter testemunhado o assassinato da mãe na infância — episódio que o leva a uma saga por vingança. O lutador consegue um emprego na boate onde seus alvos — um chefe de polícia e um líder religioso corrupto — consomem drogas e garotas de programa. Durante sua jornada retaliativa, o rapaz desafia as estruturas de poder que massacram a população pobre indiana em um retrato que mescla luto, espiritualidade e justiça social. Com cenas de luta muito bem coreografadas em uma estreia primorosa de Patel na direção, o filme é baseado no conto de Hanuman, o deus macaco hindu, e bebe de referências de Bollywood e da franquia John Wick. Em cartaz nos cinemas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial