Neil Young reflete sobre passado e futuro do planeta em álbum potente

World Record, de Neil Young (Warner; disponível nas plataformas de streaming) Gigante do rock, Neil Young nunca escondeu seu ativismo — seja político, seja pela natureza. Neste álbum de inéditas, gravado ao vivo no estúdio com a banda Crazy Horse, todas as dez faixas refletem sobre o passado e o futuro do planeta. Sem abdicar do peso do rock e das distorções de guitarra que lhe deram fama, Young comove o ouvinte em faixas como This Old Planet e Break the Chain. Em Chevrolet, ele canta sobre sua paixão por carrões, enquanto reflete sobre a necessidade de um futuro livre dos combustíveis fósseis.