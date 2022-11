‘Mundo Estranho’: animação da Disney aposta em clima à la Indiana Jones

MUNDO ESTRANHO (Estados Unidos, 2022. Em cartaz) Searcher Clade é um homem que gosta de paz e estabilidade — totalmente oposto a seu pai, um lendário explorador. Ao descobrir uma planta capaz de gerar energia elétrica, o rapaz decide criar raízes (e uma família) em uma região chamada Avalonia. Já seu pai parte para novas aventuras. Searcher constrói a vida tranquila que sonhava, com a esposa e o filho adolescente. Quando as plantas que são vitais para a vida ali começam a morrer misteriosamente, ele se vê obrigado a embarcar em uma missão rumo a um mundo estranho para resolver o problema. Em um clima à la Indiana Jones, a nova animação da Disney aposta nas sequências de ação e na comédia, enquanto explora os dilemas geracionais de três homens: Searcher reencontra o pai e precisa lidar com o fato de que seu filho é mais parecido com o avô aventureiro do que com ele.