Mostra revela Sérvulo Esmeraldo, artista que uniu geometria e sensualidade

Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz (em cartaz a partir da terça-feira 18, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro)

Natural de Crato, no sertão do Ceará, o artista plástico Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) empreendeu uma conexão improvável entre o rigor do construtivismo dos anos 1950 e o calor das cores dos trópicos. Na primeira retrospectiva desde a morte do escultor, pintor e gravurista, 113 obras atestam sua posição especial na arte brasileira. Vivendo entre Fortaleza e Paris, onde teve contato com artistas como o argentino Julio Le Parc e o venezuelano Jesús Rafael Soto, Esmeraldo trafegou não só pelas linhas geométricas: foi um pioneiro da arte cinética, que aliava simplicidade e engenhosidade para transmitir a ilusão do movimento.