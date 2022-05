‘Miss França’: uma comédia espirituosa sobre o poder dos sonhos

Miss França (Miss; França/Bélgica; 2020. Em cartaz nos cinemas)

Desde criança, Alex sonha em se tornar Miss França. Ser um menino, porém, o torna inelegível no tradicional concurso de beleza. Seus anseios para o futuro ficam mais distantes ao perder os pais, e ele passa a viver entre orfanatos e lares temporários. Agora, aos 24 anos, mora numa pensão com tipos variados, desde imigrantes indianas até uma travesti idosa. Alex (o ótimo Alexandre Wetter) vê no sonho pueril uma chance de sair do limbo. A aparência andrógina o ajuda a se infiltrar no concurso, mas um “time” particular é sua arma secreta — prostitutas lhe ensinam a ser uma mulher, enquanto um pugilista da academia onde Alex faz faxina prega lições sobre ser um vencedor. Uma comédia espirituosa sobre a força da amizade e sua influência na descoberta de si.