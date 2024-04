Michael Douglas vive pai fundador dos Estados Unidos em ‘Franklin’

Franklin (Disponível na Apple TV+)

Em dezembro de 1776, meses depois da declaração de independência dos Estados Unidos, Benjamin Franklin (1706-1790) foi enviado à França como diplomata. Badalado pelos seus experimentos com eletricidade e pela atuação como um dos artífices da fundação americana, ele chegou ao país com pompa de celebridade, e não economizou na arte da persuasão para cumprir uma missão ambiciosa: convencer os franceses a apoiar as tropas americanas na guerra contra a Inglaterra. Com três episódios já disponíveis, a série traz uma trama envolvente protagonizada pelo veterano Michael Douglas, que adiciona um delicioso toque cômico ao figurão essencial da história.

