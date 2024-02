Margaret Atwood e mais autoras dilaceram o sexismo em ‘Fúrias’

Fúrias, de várias autoras (tradução de Thais Britto; Rocco; 320 págs.; 79,90 reais e 39,90 em e-book)

Além do sentimento que dá título à coletânea, Margaret Atwood, Emma Donoghue, Ali Smith, Chibundu Onuzo e as mais onze autoras de Fúrias têm em comum a maestria da escrita e o olhar cortante sobre as injustiças que acometem as mulheres. Em comemoração ao cinquentenário da editora feminista Virago, cada uma se debruça sobre um xingamento machista para tecer uma história subversiva — dentre elas, a hilária Sirena, em que Atwood narra uma reunião de apoio a figuras místicas usadas para representar o feminino, de sereias a vampiras.

