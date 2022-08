‘Luck’: animação fala sobre importância do equilíbrio para uma boa vida

Luck (Estados Unidos e Espanha/2022. Disponível na Apple TV+)

Sam já se conformou com a fama de azarada. A menina de 18 anos acaba de deixar o orfanato onde cresceu e dá início à sua independência, apesar das intempéries causadas pela má sorte. Por isso, ela não se incomoda com a presença de um gato preto enxotado pelas pessoas que veem nele um sinal de mau agouro. Sam divide seu lanche na calçada com o bichano — que, quando vai embora, deixa uma moedinha no chão. O item se revela um amuleto da sorte poderoso, o qual Sam pretende dar a uma das crianças do orfanato à espera da adoção. A garota segue o gatinho até um portal que os leva à Sortelândia — lugar mágico onde a sorte é produzida, vizinho de Azarópolis, onde o azar corre solto. Enquanto causam uma confusão por lá, os dois vão desvendar a importância do equilíbrio para uma vida feliz.