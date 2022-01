Livro sobre a Semana de 22 reconstrói história do modernismo brasileiro

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Às vésperas de seu centenário, a ser comemorado a partir de 13 de fevereiro, a Semana de 1922 virou um tema onipresente — e este lançamento revela-se um excelente guia para quem deseja conhecer a fundo a história do movimento modernista no Brasil. Pai e filho, o especialista em literatura José e o historiador Lucas De Nicola traçam um panorama abrangente não só dos bastidores e da repercussão do evento, mas de seus precedentes e desdobramentos até hoje. O estudo é emoldurado por documentos, reportagens e fotografias raras.

SEMANA DE 22, de José De Nicola e Lucas De Nicola (Estação Brasil; 648 páginas; 79,90 reais e 49,99 em e-book)