Livro de Camila Sosa Villada confirma destaque na literatura hispânica

Sou uma tola por te querer, de Camila Sosa Villada (tradução de Joca Reiners Terron; Tusquets; 208 páginas; R$ 56,90 e R$ 34,90 em e-book) Atriz conhecida no teatro, cinema e TV da Argentina, Camila Sosa Villada chamou a atenção na literatura com o elogiado romance O Parque das Irmãs Magníficas (2019) e se confirma como um nome promissor das letras hispânicas com este arrebatador volume de contos. Assim como no livro anterior, Camila — uma mulher trans de 40 anos — investe em histórias de amor e superação do universo LGBTQIA+, não raro em tom autobiográfico, e bebendo da tradição do realismo mágico. Uma prosa perspicaz e cheia de irreverência.