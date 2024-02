Liniker, Zezé Motta e mais homenageiam Luiz Melodia em ‘Pérolas Negras’

Pérolas Negras — Um Tributo a Luiz Melodia, vários artistas (Universal Music; nas plataformas de streaming)

Lançado em 1973, Pérola Negra, álbum de estreia de Luiz Melodia, marcou época por sua inventiva fusão de choro, samba, bolero, blues, soul e jazz. Cinco décadas após seu surgimento e sete anos após a morte do artista, Criolo, Mart’nália, Mahmundi, Sandra de Sá, Anelis Assumpção, Zezé Motta e Liniker gravaram seus principais sucessos, como Magrelinha, Estácio, Holly Estácio e Pra Aquietar, todas com arranjos mais enxutos e que valorizam a poesia e a musicalidade do poeta do Morro de São Carlos.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial