‘Manhãs de Setembro’ retorna com retrato cativante dos laços familiares

Manhãs de Setembro — segunda temporada (disponível no Prime Video) A felicidade de Cassandra (Liniker) cabe em poucos metros quadrados. A entregadora de aplicativo e cantora alugou uma quitinete em São Paulo — um respiro após morar de favor com uma amiga. Isso, até um garoto (Gustavo Coelho) bater à sua porta em busca do pai, Clóvis — nome de Cassandra antes da transição de gênero. A surpresa se desdobra na nova fase da inspirada série nacional, agora com Seu Jorge como o pai que se reconecta com a cantora por causa do neto. Sem mergulhar nas mazelas da pobreza e do preconceito, a série opta por retratar de forma cativante os laços inesperados que unem as famílias.