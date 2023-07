Inhotim celebra a obra contemporânea de Yayoi Kusama com nova galeria

Galeria Yayoi Kusama (Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais)

O Instituto Inhotim inaugurou na última semana uma galeria permanente dedicada à japonesa Yayoi Kusama, uma das artistas mais festejadas da arte contemporânea. O novo espaço une a obra de Kusama — notória por sua obsessão pelos pontos — a um prédio arrojado e um jardim extasiante. A galeria reúne dois trabalhos imersivos. Em I’m Here, But Nothing (2000), ela transforma um ambiente doméstico em cenário surreal com luz negra e pontos fluorescentes. Já em Aftermath of Obliteration of Eternity (2009), o espectador é transportado para um universo transcendental de luzes e espelhos. As obra é calcada na filosofia da “auto-­obliteração” proposta por Kusama, que transpõe para seus trabalhos o desejo de pertencer ao universo como um todo.