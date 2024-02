Idles mantém o rock de garagem vivo no furioso disco ‘Tangk’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Tangk, de Idles (disponível nas plataformas de streaming)

Formado há treze anos em Bristol, na Inglaterra, o Idles faz um som furioso e urgente — e logo foi apontado como um bem-vindo respiro para o bom e velho rock de garagem. Em seu quinto álbum, o grupo surge um pouquinho menos contundente, mas ainda assim com a característica atitude punk que o consagrou. Em Grace, eles até soam mais serenos, mas a bateria tribal aliada a uma nervosa linha de baixo não deixa dúvidas da força da banda. As letras, quem diria, até falam de amor — mas o desprezo pela monarquia, tal como os Sex Pistols de outrora, persiste com o catártico grito final que Joe Talbot solta em Gift Horse: “Dane-se o rei”.

